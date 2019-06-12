Партия Голос исключила из своего списка двух кандидатов на избрание в Верховную Раду на мажоритарных округах.
Двое кандидатов от партии Голос не будут участвовать во внеочередных выборах в парламент в одномандатных округах, как планировалось ранее.
В Голосе сообщают, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22) и кандидат в Киеве Евгений Кугук (выдвигался по округу №217) не соответствуют критериям политсилы.
По данным журналистов движения ЧЕСНО, на которых ссылается партия Голос, Шкитер был связан с деятельностью партии Украинский выбор Виктора Медведчука в Луцке, а Кугук был в списках партии Оппозиционный блок на внеочередных парламентских выборах 2014 года.
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– Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности – это принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними, – заявили в Голосе.
Напомним, партия Голос выдвинула четырех кандидатов на избрание в Верховную Раду на мажоритарных округах.
Фото: Голос