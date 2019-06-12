Партія Голос виключила зі свого списку двох кандидатів на обрання до Верховної Ради на мажоритарних округах.

Двоє кандидатів від партії Голос не братимуть участі у позачергових виборах до парламенту в одномандатних округах, як планувалося раніше.

У Голосі повідомляють, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався за округом №22) та кандидат у Києві Євген Кугук (висувався за округом №217) не відповідають критеріям політсили.

За даними журналістів руху ЧЕСНО, на яких посилається партія Голос, Шкітер був пов’язаний з діяльністю партії Український вибір Віктора Медведчука в Луцьку, а Кугук був у списках партії Опозиційний блок на позачергових парламентських виборах 2014 року.

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– Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема – це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними, – заявили в Голосі.

Нагадаємо, партія Голос висунула чотирьох кандидатів на обрання до Верховної Ради на мажоритарних округах.

Джерело: Голос