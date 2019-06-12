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Факты / Украина

Когда в Украине спадет жара – прогноз синоптика

Адская жара в Украине отступит в начале следующей недели.

Погода

В Украине до конца недели будет держаться сильная жара. Завтра синоптики обещают до + 30+35 градусов. Ближайшей ночью предполагается +18+23 градуса.

Однако уже со следующей недели в некоторых областях Украины жара немного отступит.

– Локальные дожди с грозами пройдут завтра на севере, западе, в центре и даже на Харьковщине и в Крыму. Хотя большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе, – написала в Facebook Наталья Диденко.

В следующий понедельник будет наблюдаться снижение температуры везде, кроме юга и востока страны.

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Читайте: 34-градусная жара и ливни: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

К слову, ранее Факты ICTV писали, как уберечься от духоты и действовать при тепловом ударе.

Источник: Наталья Диденко

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