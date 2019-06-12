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Факти / Україна

Коли в Україні спаде спека – прогноз синоптика

Пекельна спека в Україні відступить на початку наступного тижня.

Погода

В Україні до кінця тижня триматиметься сильна спека. Завтра синоптики обіцяють до +30 +35 градусів. Найближчої ночі прогнозується +18 +23 градуси.

Однак вже з наступного тижня у деяких областях України спека трохи відступить.

– Локальні дощі з грозами пройдуть завтра на півночі, заході, у центрі і навіть на Харківщині та у Криму. Хоча більша частина території України належатиме сухій повітряній масі, – написала у Facebook Наталія Діденко.

Наступного понеділка буде спостерігатися зниження температури скрізь, крім півдня та сходу країни.

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Читайте: 34-градусна спека і зливи: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

До речі, раніше Факти ICTV писали, як уберегтися від задухи і діяти в разі теплового удару.

Джерело: Наталія Діденко

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