Партия Слуга народа исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, Дмитрия Спивака и Гутцайта Вадима.

С президентской партии Слуга народа исключили трех кандидатов.

-Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список, – говорится в сообщении партии.

Результаты постпраймериз обнародуют после следующего этапа съезда партии в июле.

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Из списка исключили также Спивака и Гутцайта.

– Информируем о новых изменениях в списке партии Слуга народа. Певец Дмитрий Павлович №33 и Вадим Маркович Гутцайт № 81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии, – сказано в сообщении

Напомним, в ботаническом саду имени Гришко прошел съезд партии Слуга народа, во время которого была представлена первая сотня списка политсилы.