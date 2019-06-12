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Факти / Україна / Політика

Партія Слуга народу виключила зі списку трьох кандидатів

Партія Слуга народу виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.

слуга народа

Із президентської партії Слуга народу виключили трьох кандидатів.

– Постпраймеріз ще не почались, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73 вибула зі 100 претендентів до виборчого списку, – сказано у повідомленні.

Результати постпраймеріз оприлюднять після наступного етапу з’їзду партії у липні.

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Зі списку виключили також Співака і Гутцайта.

– Інформуємо про нові зміни у списку партії Слуга Народу. Співак Дмитро Павлович №33 та Гутцайт Вадим Маркович № 81 вирішили не балотуватись на цих виборах та не будуть включені до остаточного списку партії, – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у ботанічному саду імені Гришка пройшов з’їзд партії Слуга народу, під час якого була представлена перша сотня списку політсили.

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