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Факты / Украина

SkyUp выполняет рейсы по расписанию – аэропорт Борисполь

Рейсы SkyUp Airlines выполняются в соответствии с расписанием.

SkyUp выполняет рейсы по расписанию – аэропорт Борисполь

SkyUp Airlines осуществляет рейсы по расписанию.

– Пассажирам советую сохранять спокойствие и вовремя приезжать в аэропорт. Относительно ситуации с постановлением Барышевского районного суда, аэропорт подготовил обращение к Государственной авиационной службы Украины с просьбой дать разъяснения относительно наших дальнейших действий, – говорит первый заместитель генерального директора Международный аэропорт Борисполь Евгений Дыхне.

Поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок является Министерство инфраструктуры и Госавиаслужба Украины, суд не имел оснований выносить постановление о приостановлении лицензии.

Читайте: SkyUp открыла новые рейсы в Испанию из трех городов – график и цены

Напомним, что cуд приостановил лицензию компании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом/

Источник: Аэропорт Борисполь

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