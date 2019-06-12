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Факти / Україна

SkyUp виконує рейси за розкладом – аеропорт Бориспіль

Рейси SkyUp Airlines виконуються відповідно до розкладу.

SkyUp виконує рейси за розкладом – аеропорт Бориспіль

SkyUp Airlines виконує рейси за розкладом.

– Пасажирам раджу зберігати спокій і вчасно приїжджати до аеропорту. Щодо ситуації з ухвалою Баришівського районного суду, аеропорт підготував звернення до Державної авіаційної служби України з проханням надати роз’яснення щодо наших подальших дій, –  каже перший заступник генерального директора Міжнародний аеропорт Бориспіль Євгеній Дихне.

Оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Міністерство інфраструктури та Державіаслужба України, суд не мав підстав виносити ухвалу щодо призупинення ліцензії.

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Нагадаємо, що cуд призупинив ліцензію компанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом.

Джерело: Аеропорт Бориспіль

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