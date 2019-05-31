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Факты / Украина

Санкции против РФ должны действовать до возвращения территорий Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что антироссийские санкции будут действовать до возвращения украинских территорий.

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и Польши Яцеком Чапутовичем, во время которой поблагодарил за поддержку Украины в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности.

– Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение – пока украинские территории не будут возвращены полностью, – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что вторым фронтом для нашей страны является борьба с коррупцией и бедностью.

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Министры Швеции и Польши подтвердили поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности и освобождения политических заключенных.

К слову, министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц хочет ввести санкции против России за проведение незаконных раскопок в Крыму.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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