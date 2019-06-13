После отработки акта и завершения рассмотрения всех аспектов испытания министр обороны подпишет приказ о поставке на вооружение ВСУ ракетного комплекса Ольха и боеприпаса Ольха-Р.

Министр обороны Степан Полторак планирует подписать приказ о принятии в ВСУ ракетного комплекса Ольха и реактивного боеприпаса к нему Ольха-Р.

– Особенности системы и боеприпаса в том, что, во-первых, она значительно превышает тактико-технические характеристики таких типов зарубежного производства. Во-вторых, появилась возможность корректировать траекторию полета, значительно повысилась точность этого боеприпаса, – сказал Полторак.

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Он отметил, что комплектующие как для системы и боеприпаса – полностью украинского производства.

































Когда ВСУ примут на вооружение ракетный комплекс Ольха / 8 фотографий

Также министр сообщил, что до конца 2019 года планируется завершить испытания боеприпасов к комплексу Ольха-М и крылатой ракеты Нептун.

Ранее Канада передала ВСУ 56 внедорожников Ford различных модификаций, которые смогут перевозить личный состав подразделений, осуществлять патрулирования.

Фото: СНБО