Після відпрацювання акту та завершення розгляду всіх аспектів випробування міністр оборони підпише наказ про постачання на озброєння ЗСУ ракетного комплексу Вільха та боєприпасу Вільха-Р.

Міністр оборони Степан Полторак планує підписати наказ про прийняття в ЗСУ ракетного комплексу Вільха і реактивного боєприпасу до нього Вільха Р.

– Особливості системи і боєприпасу в тому, що, по-перше, вона значно перевищує тактико-технічні характеристики таких типів зарубіжного виробництва. По-друге, з’явилася можливість коригувати траєкторію польоту, значно підвищилася точність цього боєприпасу, – сказав Полторак.

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Він зазначив, що комплектуючі як для системи і боєприпасу-повністю українського виробництва.

































Коли ЗСУ приймуть на озброєння ракетний комплекс Вільха / 8 фотографий

Також міністр повідомив, що до кінця 2019 року планується завершити випробування боєприпасів до комплексу Вільха-М і крилатої ракети Нептун.

Раніше Канада передала ЗСУ 56 позашляховиків Ford різних модифікацій, які можуть перевозити особовий склад підрозділів, здійснювати патрулювання.

Фото: РНБО