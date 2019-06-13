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Факти / Україна

Коли ЗСУ приймуть на озброєння ракетний комплекс Вільха

Після відпрацювання акту та завершення розгляду всіх аспектів випробування міністр оборони підпише наказ про постачання на озброєння ЗСУ ракетного комплексу Вільха та боєприпасу Вільха-Р.

Коли ЗСУ приймуть на озброєння ракетний комплекс Вільха

Міністр оборони Степан Полторак планує підписати наказ про прийняття в ЗСУ ракетного комплексу Вільха і реактивного боєприпасу до нього Вільха Р.

– Особливості системи і боєприпасу в тому, що, по-перше, вона значно перевищує тактико-технічні характеристики таких типів зарубіжного виробництва. По-друге, з’явилася можливість коригувати траєкторію польоту, значно підвищилася точність цього боєприпасу, – сказав Полторак.

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Він зазначив, що комплектуючі як для системи і боєприпасу-повністю українського виробництва.

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Коли ЗСУ приймуть на озброєння ракетний комплекс Вільха / 8 фотографий

Також міністр повідомив, що до кінця 2019 року планується завершити випробування боєприпасів до комплексу Вільха-М і крилатої ракети Нептун.

Раніше Канада передала ЗСУ 56 позашляховиків Ford різних модифікацій, які можуть перевозити особовий склад підрозділів, здійснювати патрулювання.

Фото: РНБО

Джерело: Міноборони

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