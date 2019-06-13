На украинских трассах вводят станции экстренной связи. Новая рекомендательная норма будет действовать с сентября.
В Украине на трассах с сентября вводят новую рекомендательную норму – станции экстренной связи.
С помощью них можно вызвать скорую помощь, полицию, воспользоваться аптечкой.
Вид и комплектация станций, расстояние, на котором они будут располагаться, и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально в соответствии с проектом.
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Нововведение касается нового строительства и реконструкции дорог I категории, в которую входят трассы международного значения.
Изменения вступают в силу с 1 сентября этого года.
Ранее Факты ICTV писали о том, что полиция увеличила количество TruCam на дорогах.
Фото: Лев Парцхаладзе