На украинских трассах вводят станции экстренной связи. Новая рекомендательная норма будет действовать с сентября.

В Украине на трассах с сентября вводят новую рекомендательную норму – станции экстренной связи.

С помощью них можно вызвать скорую помощь, полицию, воспользоваться аптечкой.

Вид и комплектация станций, расстояние, на котором они будут располагаться, и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально в соответствии с проектом.

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Нововведение касается нового строительства и реконструкции дорог I категории, в которую входят трассы международного значения.

Изменения вступают в силу с 1 сентября этого года.

Ранее Факты ICTV писали о том, что полиция увеличила количество TruCam на дорогах.

Фото: Лев Парцхаладзе