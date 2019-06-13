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Факти / Україна

На українських дорогах з’являться станції екстреного зв’язку

На українських трасах запроваджують станції екстреного зв’язку. Нова рекомендаційна норма діятиме з вересня.

На українських дорогах з’являться станції екстреного зв’язку

В Україні на трасах з вересня запроваджують нову рекомендаційну норму – станції екстреного зв’язку.

За допомогою них можна викликати швидку допомогу, поліцію, скористатися аптечкою.

Вигляд та комплектація станцій, відстань, на якій вони розташовуватимуться, та час прибуття на місце відповідних екстрених служб визначатимуться індивідуально згідно з проектом.

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Нововведення стосується нового будівництва та реконструкції доріг І категорії, до якої належать траси міжнародного значення.

Зміни вступають в дію з 1 вересня цього року.

Раніше Факти ICTV писали про те, що поліція збільшила кількість TruCam на дорогах.

Фото: Лев Парцхаладзе

Джерело: Урядовий портал

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