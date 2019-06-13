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Факты / Украина / Политика

Вакарчук назвал имена троих доноров Голоса

Святослав Вакарчук назвал имена людей, которые одними из первых сделали взносы на финансирование предвыборной кампании партии Голос.

Вакарчук назвал имена троих доноров Голоса

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук представил первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании политсилы.

Одними из первых Голос поддержали:

  • Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг;
  • Тарас Лукачук, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки;
  • Петр Чернышев, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora.

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Вакарчук поблагодарил доноров и заявил, что Голос имеет, что предложить им в ответ за поддержку:

– Это наш список кандидатов в парламент, который состоит из самых молодых специалистов. За нами будущее и мы знаем, как его строить.

Напомним, партия Голос исключила  из своего списка двух кандидатов-мажоритарщиков.

Источник: Голос

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