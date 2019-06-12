Садовый, Вакарчук и Гриценко обменялись списками и скоро могут выдвинуть общих кандидатов в депутаты по мажоритарным округам.

Лидер партии Самопомощь Андрей Садовой заявил, что начал переговоры со Святославом Вакарчуком и Анатолием Гриценко о выдвижении единых кандидатов в мажоритарных округах.

– Мы обменялись списками. Я думаю, что в течение двух недель мы попытаемся определить единого кандидата на каждом округе от демократических сил, – сказал он в эфире Свободы Слова на ICTV.