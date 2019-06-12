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Факты / Украина / Политика

Начали переговоры с Вакарчуком и Гриценко – Садовый о единых кандидатах

Садовый, Вакарчук и Гриценко обменялись списками и скоро могут выдвинуть общих кандидатов в депутаты по мажоритарным округам.

Садовий

Лидер партии Самопомощь Андрей Садовой заявил, что начал переговоры со Святославом Вакарчуком и Анатолием Гриценко о выдвижении единых кандидатов в мажоритарных округах.

– Мы обменялись списками. Я думаю, что в течение двух недель мы попытаемся определить единого кандидата на каждом округе от демократических сил, – сказал он в эфире Свободы Слова на ICTV.

Кроме того, мэр Львова добавил, что перед новым парламентом стоит сложная задача – решение вопросов войны и мира, борьбы с коррупцией и модернизации страны.

Напомним, ранее Олег Тягнибок рассказал о союзниках в новом парламенте.

Источник: Свобода слова

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