Садовый, Вакарчук и Гриценко обменялись списками и скоро могут выдвинуть общих кандидатов в депутаты по мажоритарным округам.
Лидер партии Самопомощь Андрей Садовой заявил, что начал переговоры со Святославом Вакарчуком и Анатолием Гриценко о выдвижении единых кандидатов в мажоритарных округах.
– Мы обменялись списками. Я думаю, что в течение двух недель мы попытаемся определить единого кандидата на каждом округе от демократических сил, – сказал он в эфире Свободы Слова на ICTV.
Кроме того, мэр Львова добавил, что перед новым парламентом стоит сложная задача – решение вопросов войны и мира, борьбы с коррупцией и модернизации страны.
Напомним, ранее Олег Тягнибок рассказал о союзниках в новом парламенте.
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