Эра диджитализации окончательно изменила подходы к ведению бизнеса. И каждый руководитель компании должен ориентироваться в цифровых технологиях и умело жонглировать DGTL каналами коммуникаций.

25 июня приглашаем вас познать тонкости DGTL эволюции и DGTL трансформации бизнеса на DGTL марафоне #3.

Спикеры — основатели, CEO и DGTL-pro украинских бизнесов, рожденных онлайн и тех, которые частично трансформируются в цифру: Moneyveo, Captain Growth, DreamTeam, Hubber, StarLightMedia, Планета Кино, 1+1 media, Vintage Web Production, SmartTender, EVO, E-Tender, DIEVO, PlusOne, CF.Digital, newage. — дадут прикладные пошаговые инструкции по внедрению современных DGTL инструментов в бизнес-процессы и представят нестандартные форматы в DGTL для решения стандартных задач.

Емко. Дерзко. Конкретно.

Темы, расписание, билеты — по ссылке: https://dgtl.mmr.ua

Пробежав с нами этот марафон, вы получите актуальные знания о том:

– как построить стратегию dgtl 360 и измерить ее эффективность;

– куда и как эволюционировать e-commerce-бизнеса в DGTL;

– как бизнесу строить онлайн-маркетинг в кросс-канальном мире;

– как работать с инфлюэнсерами в DGTL;

– как диджитализовать продажи и эффективно продавать через электронные тендеры.

Когда: 25 июня

Где: Киев, Klitschko Expo, вул. Большая Васильковская, 55.

Ранее Факты ICTV писали, куда сходить в Киеве в июне.