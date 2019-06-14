Эра диджитализации окончательно изменила подходы к ведению бизнеса. И каждый руководитель компании должен ориентироваться в цифровых технологиях и умело жонглировать DGTL каналами коммуникаций.
25 июня приглашаем вас познать тонкости DGTL эволюции и DGTL трансформации бизнеса на DGTL марафоне #3.
Спикеры — основатели, CEO и DGTL-pro украинских бизнесов, рожденных онлайн и тех, которые частично трансформируются в цифру: Moneyveo, Captain Growth, DreamTeam, Hubber, StarLightMedia, Планета Кино, 1+1 media, Vintage Web Production, SmartTender, EVO, E-Tender, DIEVO, PlusOne, CF.Digital, newage. — дадут прикладные пошаговые инструкции по внедрению современных DGTL инструментов в бизнес-процессы и представят нестандартные форматы в DGTL для решения стандартных задач.
Емко. Дерзко. Конкретно.
Темы, расписание, билеты — по ссылке: https://dgtl.mmr.ua
Пробежав с нами этот марафон, вы получите актуальные знания о том:
– как построить стратегию dgtl 360 и измерить ее эффективность;
– куда и как эволюционировать e-commerce-бизнеса в DGTL;
– как бизнесу строить онлайн-маркетинг в кросс-канальном мире;
– как работать с инфлюэнсерами в DGTL;
– как диджитализовать продажи и эффективно продавать через электронные тендеры.
Когда: 25 июня
Где: Киев, Klitschko Expo, вул. Большая Васильковская, 55.
Ранее Факты ICTV писали, куда сходить в Киеве в июне.