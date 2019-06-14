Ера діджиталізації остаточно змінила підходи до ведення бізнесу. І кожен керівник компанії повинен орієнтуватися в цифрових технологіях і вміло жонглювати DGTL каналами комунікацій.

25 червня запрошуємо вас пізнати тонкощі DGTL еволюції та DGTL трансформації бізнесу на DGTL марафоні #3.

Спікери — засновники, CEO і DGTL-pro українських бізнесів, народжених онлайн і тих, які частково трансформуються в цифру: Moneyveo, Captain Growth, DreamTeam, Hubber, StarLightMedia, Планета Кіно, 1+1 media, Vintage Web Production, SmartTender, EVO, E-Tender, DIEVO, PlusOne, CF.Digital, newage. — дадуть прикладні покрокові інструкції щодо впровадження сучасних DGTL інструментів в бізнес-процеси і представлять нестандартні формати в DGTL для вирішення стандартних завдань.

Ємко. Зухвало. Конкретно.

Теми, розклад, квитки — за посиланням: https://dgtl.mmr.ua

Пробігши з нами цей марафон, ви отримаєте актуальні знання про те:

– як побудувати DGTL стратегію 360 та вимірювати її ефективність;

– куди і як еволюціонувати e-commerce-бізнесу в DGTL;

– як бізнесу будувати онлайн-маркетинг в крос-канальному світі;

– як працювати з інфлюенсерами в DGTL;

– як діджиталізувати продажі і ефективно продавати через електронні тендери.

Коли: 25 червня

Де: Київ, Klitschko Expo, вул. Велика Васильківська, 55.

Раніше Факти ICTV писали, куди сходити в Києві в червні.