Ера діджиталізації остаточно змінила підходи до ведення бізнесу. І кожен керівник компанії повинен орієнтуватися в цифрових технологіях і вміло жонглювати DGTL каналами комунікацій.
25 червня запрошуємо вас пізнати тонкощі DGTL еволюції та DGTL трансформації бізнесу на DGTL марафоні #3.
Спікери — засновники, CEO і DGTL-pro українських бізнесів, народжених онлайн і тих, які частково трансформуються в цифру: Moneyveo, Captain Growth, DreamTeam, Hubber, StarLightMedia, Планета Кіно, 1+1 media, Vintage Web Production, SmartTender, EVO, E-Tender, DIEVO, PlusOne, CF.Digital, newage. — дадуть прикладні покрокові інструкції щодо впровадження сучасних DGTL інструментів в бізнес-процеси і представлять нестандартні формати в DGTL для вирішення стандартних завдань.
Ємко. Зухвало. Конкретно.
Теми, розклад, квитки — за посиланням: https://dgtl.mmr.ua
Пробігши з нами цей марафон, ви отримаєте актуальні знання про те:
– як побудувати DGTL стратегію 360 та вимірювати її ефективність;
– куди і як еволюціонувати e-commerce-бізнесу в DGTL;
– як бізнесу будувати онлайн-маркетинг в крос-канальному світі;
– як працювати з інфлюенсерами в DGTL;
– як діджиталізувати продажі і ефективно продавати через електронні тендери.
Коли: 25 червня
Де: Київ, Klitschko Expo, вул. Велика Васильківська, 55.
Раніше Факти ICTV писали, куди сходити в Києві в червні.