Служба безопасности Украины установила причастность Кремля к сбитию украинского военно-транспортного самолета ИЛ-76, которое произошло пять лет назад в небе над Луганском.

Ровно пять лет назад военный самолет ИЛ-76 заходил на посадку на аэродром, когда его подбили боевики террористической “ЛНР”.

Погибли все, кто был на борту – 40 десантников и девять членов экипажа.

– Впечатляющее своей циничностью преступление тогда всколыхнуло не только Украину, но и все мировое сообщество, – отмечают в СБУ.

Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение про сбивание было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как частная военная компания Вагнера.

Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны.

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Более того, исполнители убийства украинских воинов – Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев – по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами – орденами Мужества.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года самолет с военными заходил на посадку на аэродром Луганска. Боевики сбили его с ПЗРК Игла.