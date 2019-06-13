Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что приказа не отвечать на обстрелы боевиков на Донбассе не было.

Начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что приказа военнослужащим не отвечать на обстрелы боевиков в зоне проведения ООС не было.

– Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода – взводом, командир роты – ротой. У них никаких команд не отвечать нет, – заявил Хомчак.

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Он добавил, что подобная дезинформация появилась в рамках информационно-психологической войны.

– На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут, – отметил Хомчак.

Ранее Факты ICTV писали, что численность военных частей ВСУ планируют свести к оптимальном количеству, но не собираются сокращать их.

Фото: Минобороны