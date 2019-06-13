PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Команды не стрелять не было: Хомчак о “запрете на ответный огонь” в зоне ООС

Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что приказа не отвечать на обстрелы боевиков на Донбассе не было.

Руслан Хомчак

Начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что приказа военнослужащим не отвечать на обстрелы боевиков в зоне проведения ООС не было.

– Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода – взводом, командир роты – ротой. У них никаких команд не отвечать нет, – заявил Хомчак.

Читайте: Новый руководитель Генштаба Хомчак рассказал о реформе армии

Он добавил, что подобная дезинформация появилась в рамках информационно-психологической войны.

– На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут, – отметил Хомчак.

Ранее Факты ICTV писали, что численность военных частей ВСУ планируют свести к оптимальном количеству, но не собираются сокращать их.

Фото: Минобороны

Источник: ВВС Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нового прохождения через Керченский пролив пока не ожидается – Хомчак
Количество военных частей ВСУ не сократят – Хомчак
Боевые стрельбы артиллерии ВСУ с Градами
Обострение на Донбассе: боевики применили танки, один военный ранен
Боевики продолжают обстрелы ВСУ: двое погибших, 12 ранены
На Донбассе два тракториста подорвались на мине
Украине необходимо вооружение для противостояния России в Черном море – Згурец
Кучма обсудил войну на Донбассе с послом Японии Кураи
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка