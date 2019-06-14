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Факти / Україна / Політика

5 років катастрофи ІЛ-76: СБУ встановила причетність Кремля

Служба безпеки України встановила причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака ІЛ-76, що сталося п’ять років тому у небі над Луганськом.

5 років катастрофи ІЛ-76: СБУ встановила причетність Кремля

Рівно п’ять років тому військовий літак ІЛ-76 заходив на посадку на летовище, коли його підбили бойовики терористичної “ЛНР”.

Загинули всі, хто був на борту – 40 десантників та дев’ятеро членів екіпажу.

– Вражаючий своєю цинічністю злочин тоді сколихнув не лише Україну, але й всю світову спільноту, – зазначають в СБУ.

Служба безпеки має неспростовні докази, що рішення про збиття було ухвалене в Кремлі та приведене у дію позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як приватна військова компанія Вагнера.

Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ою армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров, відряджений на Донбас для здійснення воєнного вторгнення та окупації частини території суверенної країни.

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Більше того, виконавці вбивства українських воїнів – Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв – після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами – орденами Мужності.

Нагадаємо, уночі 14 червня 2014 року літак з військовими заходив на посадку на летовище Луганська. Бойовики збили його з ПЗРК Ігла.

Джерело: СБУ

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