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Факты / Украина / Общество

Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом

Почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины, считает предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний.

Епіфаній

По словам митрополита Епифания, после Объединительного собора и после получения томоса произошли определенные разногласия о будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась.

Так называемым акционером томоса является не какое-то определенное лицо, а украинский народ.

– Сейчас мы видим, что единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет – Ред.), определенным одним акционером.

Мы хотим, чтобы эта церковь в будущем управлялась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа на свою поместную православную церковь, – добавил Епифаний.

Напомним, недавно Епифаний анонсировал реформы в ПЦУ.

Источник: Новое время

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