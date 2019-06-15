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Факти / Україна / Суспільство

Епіфаній назвав причину розбіжностей з Філаретом

Почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України, вважає предстоятель Православної церки України Митрополит Епіфаній.

Епіфаній

За словами митрополита Епіфанія, після Об’єднавчого собору і після отримання томосу відбулися певні розбіжності у майбутньому баченні розбудови єдиної помісної православної церкви, щодо моделі керування церквою, яка об’єдналася.

Так званим акціонером томосу є не якась певна особа, а український народ.

– Зараз ми бачимо, що єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна постать (Філарет — Ред.), певним одним акціонером.

Ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народа мати свою помісну православну церкву, — додав Епіфаній.

Нагадаємо, нещодавно Епіфаній анонсував реформи в ПЦУ.

Джерело: Новое время

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