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Факты / Украина / Политика

Назначены временные главы Одесской и Полтавской ОГА – указы Зеленского

Временно исполняющими обязанности глав Одесской и Полтавской ОГА назначены Светлана Шаталова и Олег Пругло.

Указ президента

Президент Владимир Зеленский 14 июня подписал указы, которыми назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций.

Указом №412/2019 врио главы Одесской ОГА назначена заместитель главы той же администрации Светлана Шаталова.

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Вторым указом – №413/2019 – временно исполняющим обязанности главы Полтавской ОГА назначен первый заместитель руководителя Олег Пругло.

Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский уволил глав ОГА в 15 областях.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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