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Факты / Украина / Политика

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

Владимир Зеленский уволил начальников Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников Управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях, сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

– Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой, – сказал Рябошапка брифинге в АП.

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Зеленский подписал указы об увольнении начальников Управлений СБУ Александра Довженко, Александра Ткачука, Олега Зозулю, Владимира Пахнюка и Руслана Сторожука – соответственно.

Напомним, Зеленский подписал представление об увольнении главы МИД Павла Климкина и назначении на его место Вадима Пристайко.

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