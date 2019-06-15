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Призначено тимчасових голів Одеської та Полтавської ОДА – укази Зеленського

Тимчасово виконуючими обов’язки голів Одеської та Полтавської ОДА призначені Світлана Шаталова та Олег Пругло.

Указ президента

Президент Володимир Зеленський 14 червня підписав укази, якими призначив тимчасово виконуючих обов’язки голів Одеської і Полтавської обласних державних адміністрацій.

Указом №412/2019 т.в.о. голови Одеської ОДА призначено заступника голови тієї ж адміністрації Світлану Шаталову.

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Іншим указом – №413/2019 – тимчасово виконуючим обов’язки голови Полтавської ОДА призначено першого заступника керівника Олега Пругла.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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