В Украине в течение недели будет преобладать сухая и жаркая погода, дожди в основном на западе.

В среду, 19 июня, почти на всей территории Украины дожди с грозами.

Лишь на севере, а также в Черкасской и Полтавской областях – без осадков.

В южных областях, несмотря на дожди, жара до +32, на востоке и в центре +31, на севере +30, на западе – от +26 до +28.

В Киеве сухо, ночью 18-20, а днем ​​28-30 выше нуля.

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На четверг, 20 июня, синоптики прогнозируют дожди только на западе и в Житомирской области.

Температура воздуха останется неизменной.

В столице также без изменений – солнце и +30.

В пятницу, 21 июня, жара усилится, дожди возможны лишь в западных областях.

В южных регионах до +35, в центре и на востоке +33, на севере +32.

На западе максимум +30.

В Киеве без осадков, ночью 18-20, днем ​​до +32.

Напомним, из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей подтоплены населенные пункты.