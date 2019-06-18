В Украине в течение недели будет преобладать сухая и жаркая погода, дожди в основном на западе.
В среду, 19 июня, почти на всей территории Украины дожди с грозами.
Лишь на севере, а также в Черкасской и Полтавской областях – без осадков.
В южных областях, несмотря на дожди, жара до +32, на востоке и в центре +31, на севере +30, на западе – от +26 до +28.
В Киеве сухо, ночью 18-20, а днем 28-30 выше нуля.
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На четверг, 20 июня, синоптики прогнозируют дожди только на западе и в Житомирской области.
Температура воздуха останется неизменной.
В столице также без изменений – солнце и +30.
В пятницу, 21 июня, жара усилится, дожди возможны лишь в западных областях.
В южных регионах до +35, в центре и на востоке +33, на севере +32.
На западе максимум +30.
В Киеве без осадков, ночью 18-20, днем до +32.
Напомним, из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей подтоплены населенные пункты.