В Україні протягом тижня переважатиме суха та спекотна погода, дощі в основному на заході.

У середу, 19 червня, майже на всій території України дощі з грозами.

Лише на півночі, а також у Черкаській та Полтавській областях – без опадів.

У південних областях, незважаючи на дощі, спека до +32, на сході та у центрі +31, на півночі +30, на заході – від +26 до +28.

У Києві сухо, вночі 18-20, а вдень 28-30 вище нуля.

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На четвер, 20 червня, синоптики прогнозують дощі лише на заході та у Житомирській області.

Температура повітря залишиться незмінною.

У столиці також без змін – сонце і +30.

У п’ятницю, 21 червня, спека посилиться, дощі можливі лише у західних областях.

У південних регіонах до +35, у центрі та на сході +33, на півночі +32.

На заході максимум +30.

У Києві без опадів, вночі 18-20, вдень до +32.

Нагадаємо, через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей підтоплені населені пункти.