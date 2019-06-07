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Факты / Украина

Непогода в Украине: в трех областях подтоплены сотни домов и разрушены переезды

В Украине из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей подтоплены населенные пункты.

Непогода в Украине: в трех областях подтоплены сотни домов и разрушены переезды

Из-за интенсивных осадков на территории Украины пострадали населенные пункты в трех областях.

В Ивано-Франковской области было подтоплено 39 жилых домов и 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах на территории Косовского, Коломыйского, Снятинского, Городенковского и Тлумацкого районов.

Разрушены также три автомобильных переезды.

На территории Херсонской области остаются подтопленными 105 приусадебных участка.

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Непогода в Украине: в трех областях подтоплены сотни домов и разрушены переезды / 4 фотографии

В Кировоградской области ситуация менее критическая, уровень воды постепенно спадает. Остаются подтопленными 2 жилых дома и 7 домохозяйств.

Ранее Факты ICTV писали о последствиях непогоды в Винницкой области.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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