В партии Голос выступают за то, чтобы ограничить полномочия народных депутатов до двух полных каденций подряд.

В партии Голос считают, что необходимо ограничить полномочия нардепов до двух полных каденций подряд и начать со следующего созыва Верховной Рады.

По словам лидера партии Святослава Вакарчука, благодаря такому решению право голоса появится у молодых специалистов.

– Нам нужно как можно быстрее изменить старый политический класс. Изменив Раду, мы изменим Украину, – сказал Вакарчук.

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Он считает, что народным депутатам нечего делать в Верховной Раде, если они находились там десять лет подряд.

Менять страну после депутатской каденции лидер партии Голос предложил в местной или исполнительной власти.

К слову, Святослав Вакарчук рассказал о людях, которые первыми сделали взносы на финансирование предвыборной кампании партии Голос.

Источник: Голос