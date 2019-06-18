У партії Голос виступають за те, щоб обмежити повноваження народних депутатів до двох повних каденцій поспіль.

У партії Голос вважають, що необхідно обмежити повноваження нардепів до двох повних каденцій поспіль і почати з наступного скликання Верховної Ради.

За словами лідера партії Святослава Вакарчука, завдяки такому рішенню право голосу з’явиться у молодих фахівців.

– Нам треба якомога швидше змінити старий політичний клас. Змінивши Раду, ми змінимо Україну, – сказав Вакарчук.

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Він вважає, що народним депутатам нема чого робити у Верховній Раді, якщо вони перебували там десять років поспіль.

Змінювати країну після депутатської каденції лідер партії Голос запропонував у місцевій або виконавчій владі.

До слова, Святослав Вакарчук розповів про людей, які першими зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії партії Голос.

Джерело: Голос