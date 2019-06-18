27 мая директор компании Софт Оил Кирилл Суворов пропал и до сегодняшнего дня просто недоступен.

Об этом в интервью для Обозревателя рассказал собственник кампании Софт Оил Дмитрий Олейник.

Телефон предпринимателя выключен, дома он не появляется, а родные утверждают, что его забрали на допрос в налоговую милицию Днепропетровской области и до сих пор держат там.

– Уже три недели ни я, ни его адвокат не можем с ним связаться, – отметил Олейник.

Действия налоговой милиции Днепропетровской области Дмитрий Олейник называет откровенным бандитизмом и беспределом.

В начале мая украинская компания ТОВ Софт Оил подписала контракт на поставки масла базового в Украину. Уже в 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром.

С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов.

28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.

Читайте: Какие компании будет проверять налоговая в 2019 году

– Кирилл Суворов продолжает сидеть под замком у налоговых милиционеров третью неделю. Адвокат обращался к следователю и к прокурору, с требованием предоставить доступ к клиенту для оказания правовой помощи. Эти законные требования просто проигнорировали. Мы уже заплатили за растаможку около 8 млн грн, и должны были оплатить в бюджет еще 34 млн грн, однако из-за беспредела налоговой милиции эти платежи заблокированы, – подчеркнул Олейник.



Основной причиной давления на свою компанию, похищения директора и блокирования груза на таможне, Дмитрий Олейник называет вымогательство фискальных органов Днепропетровской области.

По мнению бизнесмена, события последних дней и недель свидетельствуют, что только отстранение руководства налоговой милиции и ликвидация этой службы не только де-юре, но и де-факто, может положить конец откровенному и бесстыдному беззаконию, а попросту говоря бандитизму.



К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как в Украине добывают подсолнечное масло.