27 травня директор компанії Софт Оіл Кирило Суворов пропав і до сьогоднішнього дня просто недоступний.

Про це в інтерв’ю для Обозревателя розповів власник компанії Софт Оіл Дмитро Олійнік.

Телефон підприємця вимкнений, дома він не з’являється, а рідні стверджують, що його забрали на допит до податкової міліції Дніпропетровської області і досі тримають там.

– Уже три тижні ні я, ні його адвокат не можемо з ним зв’язатися, – зазначив Олійник.

Дії податкової міліції Дніпропетровської області Дмитро Олійник називає відвертим бандитизмом і свавіллям.

На початку травня українська компанія ТОВ Софт Оіл підписала контракт на постачання олії базової в Україні. Уже в 20-х числах травня до Миколаєва прийшли два танкери з товаром.

З дозволу і під контролем митниці у Миколаєві олія була злита, також були відібрані зразки для лабораторних аналізів.

28 травня лабораторія видала висновок, що декларант правильно визначив код товару. Це повністю підтверджувало митні декларації на імпорт.

Була оплачена перша частина зборів до бюджету в розмірі 8 млн грн. Однак за день до цього директор компанії просто зник, а вантаж виявився заблокований за клопотанням Податкової міліції Дніпропетровської області.

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– Кирило Суворов продовжує сидіти під замком у податкових міліціонерів третій тиждень. Адвокат звертався до слідчого і до прокурора з вимогою надати доступ до клієнта для надання правової допомоги. Ці законні вимоги просто проігнорували. Ми вже заплатили за розмитнення близько 8 млн. гривень, і повинні були сплатити в бюджет ще 34 млн грн, однак через свавілля податкової міліції ці платежі заблоковані, – підкреслив Олійник.

Основною причиною тиску на свою компанію, викрадення директора і блокування вантажу на митниці, Дмитро Олійник називає вимагання фіскальних органів Дніпропетровської області.

На думку бізнесмена, події останніх днів і тижнів свідчать, що тільки відсторонення керівництва податкової міліції та ліквідація цієї служби не тільки де-юре, але і де-факто, може покласти край відвертому і безсоромному беззаконню, а простіше кажучи бандитизму.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як в Україні видобувають соняшникову олію.