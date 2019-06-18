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Факты / Украина / Общество

Ryanair открыл рейсы из Харькова в Краков

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair начала летать из Харькова в Краков (Польша).

Ryanair открыл рейсы из Харькова в Краков

Лоукостер Ryanair в понедельник совершил первый рейс из Харькова в Краков.

– Наступила пора Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы, – сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Читайте: Ryanair запустил украинскую версию сайта

Стоимость билета стартует от €12.

Ryanair открыл рейсы из Харькова в Краков

Ранее Факты ICTV писали, какого размера должна быть ручная кладь для пассажиров Ryanair и что можно брать с собой.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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