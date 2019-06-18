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Ryanair відкрив рейси з Харкова до Кракова

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair почала літати з Харкова до Кракова (Польща).

Ryanair відкрив рейси з Харкова до Кракова

Лоукостер Ryanair у понеділок здійснив перший рейс з Харкова до Кракова.

– Настала пора Харкова. Сьогодні відбувся перший політ Харків-Краків лоукостом №1 Європи, – повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Читайте: Ryanair запустив україномовну версію сайту

Вартість квитка стартує від €12.

Раніше Факти ICTV писали, якого розміру має бути ручна поклажа для пасажирів Ryanair і що можна брати із собою.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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