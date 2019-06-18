Россия пытается использовать военнопленных украинских моряков для своих целей на международной арене.

Россия удерживает военнопленных украинских моряков, чтобы достичь своих целей на международной арене, в частности в международных спорах с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Киева, согласно которому агрессор должен освободить украинцев, “перебило игру” Москве.

– Россия хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас использовать их как рычаг. Просто их на что-то разменять.

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Климкин выразил надежду, что освободить украинских моряков удастся благодаря широкой поддержке.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату Россией 24 украинских моряков и 3 кораблей в 2018 году.