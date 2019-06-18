Росія намагається використати військовополонених українських моряків для своїх цілей на міжнародній арені.

Росія утримує військовополонених українських моряків, щоб досягти своїх цілей на міжнародній арені, зокрема в міжнародних спорах з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права на користь Києва, згідно з яким агресор має звільнити українців, “перебило гру” Москві.

– Росія хотіла хлопців використовувати як розмінну монету. Зараз використовувати їх як важіль. Просто їх на щось розміняти.

Читайте: Зеленський обговорив зі Штайнмаєром звільнення моряків

Клімкін висловив сподівання, що звільнити українських моряків вдасться завдяки широкій міжнародній підтримці.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і 3 кораблів у 2018 році.