Премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить к следующему заседанию Кабмина предельные цены на тепло и горячую воду, которые будут на 15-20% ниже текущих.

Владимир Гройсман на заседании правительства анонсировал снижение тарифов на тепло и горячую воду со следующего отопительного сезона.

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– Я даю сейчас поручение Минрегиону, Минюсту относительно того, чтобы вынести на следующее заседание Кабмина решение относительно установления экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду в стране, которое вступит в действие со следующего отопительного сезона, – сказал он.

В то же время, согласно прогнозу Минэкономразвития на 2019-2022 годы, рост тарифов на горячую воду и отопление в 2019 году составит 20%, в 2020-м – 15%, в 2021 году – 11,5% и в 2022-м – 10%.