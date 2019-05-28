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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как вырастут коммунальные тарифы до 2022 – прогноз

В Минэкономразвития прогнозируют рост коммунальных тарифов в течение следующих четырех лет, но не такими темпами, как предполагалось ранее.

Тарифи

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу Минэкономразвития на 2019-2022 годы, эксперты ожидают роста тарифов на газ:

  • 2019 год – на 15%;
  • 2020 год – на 20%;
  • 2021 год – на 14%;
  • 2022 год – на 10%.

В декабре 2018 года прогноз роста цен на газ выглядел несколько иначе: 2019 год – на 15%, 2020 год – на 18% и 2021 год – на 15%.

Рост тарифов на горячую воду и отопление:

  • 2019 год – на 20% (в декабрьском прогнозе – на 10%);
  • 2020 год – на 15% (так же);
  • 2021 год – на 11,5% (15%);
  • 2022 год – на 10%.

Рост тарифов на электроэнергию:

  • 2019 год – на 15% (в декабрьском прогнозе – на 20%);
  • 2020 год – на 18,9% (на 19,5%);
  • 2021 год – на 20% (так же);
  • 2022 год – на 7%.

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К слову, с мая 2019 года в Украине ввели начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Источник: Минэкономразвития

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