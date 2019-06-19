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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін готує зниження тарифів на тепло і гарячу воду на 15-20%

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив підготувати до наступного засідання Кабміну граничні ціни на тепло і гарячу воду, які будуть на 15-20% нижче поточних.

Кабмін готує зниження тарифів на тепло і гарячу воду на 15-20%

Володимир Гройсман на засіданні уряду анонсував зниження тарифів на тепло і гарячу воду з наступного опалювального сезону.

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– Я даю зараз доручення Мінрегіону, Мін’юсту щодо того, щоб винести на наступне засідання Кабміну рішення щодо встановлення економічно обґрунтованого обмеження цін на тепло і гарячу воду в країні, яке набуде чинності з наступного опалювального сезону, – сказав він.

Водночас, згідно з прогнозом Мінекономрозвитку на 2019-2022 роки, зростання тарифів на гарячу воду і опалення у 2019 році складе 20%, у 2020-му – 15%, у 2021 році – 11,5% і у 2022-му – 10%.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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