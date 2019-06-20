Патриарх Филарет собрал так называемый Поместный собор ради восстановления УПЦ Киевского патриархата.
Во Владимирском соборе в Киеве прошел так называемый Поместный собор, который собрал Филарет ради восстановления УПЦ КП.
Настоятелем Владимирского собора является протоиерей Борис Табачек давний сторонник и соратник Филарета.
К слову, в ПЦУ заявили, что все организаторы и участники этого собрания будут отделены от автокефальной церкви со всеми каноническими и юридическими последствиями.
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В храме собрались некоторые иерархи, священники и верующие бывшей УПЦ Киевского патриархата. Однако, архиереи ПЦУ проигнорировали собрание.
Среди присутствующих – почетный патриарх Филарет, епископ Восточно-Молдавский Филарет, профессор Юрий Мосенкис.
Во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).
Ранее Факты ICTV писали, что на Священном синоде ПЦУ Епифанию не удалось убедить Филарета подписать управление уставом.