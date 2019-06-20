PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

“Собор” Филарета за восстановление УПЦ КП: как прошел и кто приехал

Патриарх Филарет собрал так называемый Поместный собор ради восстановления УПЦ Киевского патриархата.

“Собор” Филарета за восстановление УПЦ КП: как прошел и кто приехал

Во Владимирском соборе в Киеве прошел так называемый Поместный собор, который собрал Филарет ради восстановления УПЦ КП.

Настоятелем Владимирского собора является протоиерей Борис Табачек давний сторонник и соратник Филарета.

К слову, в ПЦУ заявили, что все организаторы и участники этого собрания будут отделены от автокефальной церкви со всеми каноническими и юридическими последствиями.

Читайте: Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом

В храме собрались некоторые иерархи, священники и верующие бывшей УПЦ Киевского патриархата. Однако, архиереи ПЦУ проигнорировали собрание.

Среди присутствующих – почетный патриарх Филарет, епископ Восточно-Молдавский Филарет, профессор Юрий Мосенкис.

Во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).

Ранее Факты ICTV писали, что на Священном синоде ПЦУ Епифанию не удалось убедить Филарета подписать управление уставом.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

“Собор” Филарета отменил томос и восстановил УПЦ КП
Филарет рассылает епископам приглашения на свой собор
Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом
Филарет незаконно созывает так называемый собор УПЦ КП – ПЦУ
Филарет созывает собор ликвидированного Киевского патриархата – дата
Ликвидация УПЦ КП: ПЦУ предоставила видеодоказательство
Епифаний признал недействительными все распоряжения УПЦ КП
Филарет отказался выполнять устав ПЦУ – Епифаний
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка