Патриарх Филарет собрал так называемый Поместный собор ради восстановления УПЦ Киевского патриархата.

Во Владимирском соборе в Киеве прошел так называемый Поместный собор, который собрал Филарет ради восстановления УПЦ КП.

Настоятелем Владимирского собора является протоиерей Борис Табачек давний сторонник и соратник Филарета.

К слову, в ПЦУ заявили, что все организаторы и участники этого собрания будут отделены от автокефальной церкви со всеми каноническими и юридическими последствиями.

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В храме собрались некоторые иерархи, священники и верующие бывшей УПЦ Киевского патриархата. Однако, архиереи ПЦУ проигнорировали собрание.

Среди присутствующих – почетный патриарх Филарет, епископ Восточно-Молдавский Филарет, профессор Юрий Мосенкис.

Во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).

Ранее Факты ICTV писали, что на Священном синоде ПЦУ Епифанию не удалось убедить Филарета подписать управление уставом.