Патріарх Філарет зібрав так званий Помісний собор заради відновлення УПЦ Київського патріархату.

У Володимирському соборі у Києві пройшов так званий Помісний собор, який зібрав Філарет заради відновлення УПЦ КП.

Настоятелем Володимирського собору протоієрей Борис Табачек давній прибічник та соратник Філарета.

До слова, в ПЦУ заявили, що всі організатори та учасники цих зборів будуть відділені від автокефальної церкви з усіма канонічними та юридичними наслідками.

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У храмі зібралися деякі ієрархи, священики та віряни колишньої УПЦ Київського патріархату. Проте, архієреї ПЦУ проігнорували зібрання.

Серед присутніх – почесний патріарх Філарет, єпископ Східно-Молдовський Філарет, професор Юрій Мосенкіс.

До Володимирського собору з Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов).

Раніше Факти ICTV писали, що на Священному синоді ПЦУ Епіфанію не вдалося переконати Філарета підписати керування статутом.