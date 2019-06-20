Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время его команда представит план преодоления коррупции в судебной системе.
Владимир Зеленский анонсировал представления плана по преодолению коррупции в судебной системе Украины.
Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной.
Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах и в ближайшее время мы отдельно его представим, – заявил он.
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В частности, президент отметил, что работа начнется из запуска антикоррупционного суда.
Напомним, Конституционный суд объявил о том, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов является законным.