Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время его команда представит план преодоления коррупции в судебной системе.

Владимир Зеленский анонсировал представления плана по преодолению коррупции в судебной системе Украины.

Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной.

Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах и в ближайшее время мы отдельно его представим, – заявил он.