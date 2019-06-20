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Факти / Україна / Політика

Зеленський готує план боротьби з корупцією в судах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом його команда представить план подолання корупції в судовій системі.

Зеленський готує план боротьби з корупцією в судах

Володимир Зеленський анонсував представлення плану щодо подолання корупції в судовій системі України.

– Я розумію і поважаю незалежність суддів, але чинній судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Тобто реформа останніх років не була успішною.

Наша команда готує план подолання корупції в судах, і найближчим часом ми окремо його представимо, – заявив він.

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Зокрема, президент зазначив, що роботу почнуть із запуску антикорупційного суду.

Нагадаємо, Конституційний суд оголосив про те, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів є законним.

Джерело: УНІАН

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