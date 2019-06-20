Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом його команда представить план подолання корупції в судовій системі.
Володимир Зеленський анонсував представлення плану щодо подолання корупції в судовій системі України.
– Я розумію і поважаю незалежність суддів, але чинній судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Тобто реформа останніх років не була успішною.
Наша команда готує план подолання корупції в судах, і найближчим часом ми окремо його представимо, – заявив він.
Читайте: Зеленський підтримує масштабну приватизацію
Зокрема, президент зазначив, що роботу почнуть із запуску антикорупційного суду.
Нагадаємо, Конституційний суд оголосив про те, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів є законним.