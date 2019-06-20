Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом його команда представить план подолання корупції в судовій системі.

Володимир Зеленський анонсував представлення плану щодо подолання корупції в судовій системі України.

– Я розумію і поважаю незалежність суддів, але чинній судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Тобто реформа останніх років не була успішною.

Наша команда готує план подолання корупції в судах, і найближчим часом ми окремо його представимо, – заявив він.