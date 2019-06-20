Конституционный суд признал решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады законным.
Конституционный суд объявил о том, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов является законным.
– Принято решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины касательно конституционности указа президента Украины О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, – говорится в сообщении.
Сейчас нет подробной информации о соответствующем решении.
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В команде президента Владимира Зеленского также заявили, что указ о роспуске ВР признали конституционным.
К слову, 14 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий передал в КСУ документы, в которых указана численность коалиции.
Источник: КСУ