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Факты / Украина / Политика

Роспуск Верховной Рады признали законным

Конституционный суд признал решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады законным.

Конституційний суд

Конституционный суд объявил о том, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов является законным.

– Принято решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины касательно конституционности указа президента Украины О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, – говорится в сообщении.

Сейчас нет подробной информации о соответствующем решении.

Читайте: Все сделано по закону – Зеленский о роспуске Верховной Рады

В команде президента Владимира Зеленского также заявили, что указ о роспуске ВР признали конституционным.

К слову, 14 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий передал в КСУ документы, в которых указана численность коалиции.

Источник: КСУ

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