Фармак провел клинические и неклинические исследования Амизона в авторитетных научно-исследовательских институтах и лабораториях Германии, Великобритании, Чехии, Нидерландов, Швейцарии и США, потратив $20 млн.
Об этом в интервью Leadership Journey рассказала акционер и руководитель компании Фармак Филя Жебровская.
Она отметила, что компания давно внедряет передовые для фармпроизводства стандарты качества.
– Чтобы развиваться, надо переходить на международные стандарты качества. В конце 90-х правительство Германии в рамках программы UNICUM выделило средства для украинских предприятий на создание инфраструктуры управления качеством на основе международных стандартов ISO 9000.
Именно в рамках этой программы на Фармаке впервые в Украине была разработана и внедрена система управления качеством, в которую были интегрированы стандарты GMP, – подчеркнула Филя Жебровская.
Кроме того, компания Фармак последовательно развивает исследовательское направление, проводя испытания препаратов с целью выявления их эффективности.
– В конце 90-х Фармак тесно сотрудничал с Харьковским Государственным научным центром лекарственных средств и Институтом фармакологии и токсикологии, который очень много разрабатывал лекарств, являющихся антидотами для бактериологического оружия. К примеру, наш противовирусный препарат Амизон разработан именно этим институтом, – отметила Филя Жебровская.
Напомним, волонтеры компании Фармак Жебровской собрали более 800 тыс. гривен на нужды армии.
Фото: Leadership Journey