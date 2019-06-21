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Факты / Украина / Общество

$20 млн потрачены на исследования противовирусной эффективности Амизона – Филя Жебровская

Фармак провел клинические и неклинические исследования Амизона в авторитетных научно-исследовательских институтах и лабораториях Германии, Великобритании, Чехии, Нидерландов, Швейцарии и США, потратив $20 млн.

$20 млн потрачены на исследования противовирусной эффективности Амизона – Филя Жебровская

Об этом в интервью Leadership Journey рассказала акционер и руководитель компании Фармак Филя Жебровская.

Она отметила, что компания давно внедряет передовые для фармпроизводства стандарты качества.

– Чтобы развиваться, надо переходить на международные стандарты качества. В конце 90-х правительство Германии в рамках программы UNICUM выделило средства для украинских предприятий на создание инфраструктуры управления качеством на основе международных стандартов ISO 9000.

Именно в рамках этой программы на Фармаке впервые в Украине была разработана и внедрена система управления качеством, в которую были интегрированы стандарты GMP, – подчеркнула Филя Жебровская.

Кроме того, компания Фармак последовательно развивает исследовательское направление, проводя испытания препаратов с целью выявления их эффективности.

– В конце 90-х Фармак тесно сотрудничал  с Харьковским Государственным научным центром лекарственных средств и Институтом фармакологии и токсикологии, который очень много разрабатывал лекарств, являющихся антидотами для бактериологического оружия. К примеру, наш противовирусный препарат Амизон разработан именно этим институтом, – отметила Филя Жебровская.

Напомним, волонтеры компании Фармак Жебровской собрали более 800 тыс. гривен на нужды армии.

Фото: Leadership Journey

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