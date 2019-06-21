Фармак провел клинические и неклинические исследования Амизона в авторитетных научно-исследовательских институтах и лабораториях Германии, Великобритании, Чехии, Нидерландов, Швейцарии и США, потратив $20 млн.

Об этом в интервью Leadership Journey рассказала акционер и руководитель компании Фармак Филя Жебровская.

Она отметила, что компания давно внедряет передовые для фармпроизводства стандарты качества.

– Чтобы развиваться, надо переходить на международные стандарты качества. В конце 90-х правительство Германии в рамках программы UNICUM выделило средства для украинских предприятий на создание инфраструктуры управления качеством на основе международных стандартов ISO 9000.

Именно в рамках этой программы на Фармаке впервые в Украине была разработана и внедрена система управления качеством, в которую были интегрированы стандарты GMP, – подчеркнула Филя Жебровская.