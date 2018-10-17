Ко Дню защитника Украины сотрудники Фармак уже в третий раз провели акцию Я работаю один день для армии. В рамках акции было собрано около 800 тыс грн.

Эти средства будут направлены на приобретение и обустройство на побережье передвижных модульных домиков для спецподразделения Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, который патрулирует границы Украины в Азовском море.

Это уже в третий раз ПАО Фармак проводит подобную благотворительную акцию. Я работаю один день для армии проходили на предприятии в 2015 и 2016 годах. Благодаря доброй воле и сознательной позиции сотрудников, удалось собрать более 1 млн грн. Средства, собранные фармакивцямы, были направлены на закупку передвижных вагончиков для пограничников, а также укомплектование их необходимой мебелью, кондиционерами, холодильниками и запасами провизии.

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Всего с 2014 году на поддержку армии Благотворительным фондом Фармак была оказана помощь на сумму более 6 млн грн.

Эти средства были направлены на закупку бронежилетов, военной формы, обуви, средств индивидуальной защиты, аптечек с медикаментами, необходимыми в полевых условиях, и тому подобное.

Также помощь была оказана на приобретение современного оборудования для улучшения материально-технической базы военных частей: приборов ночного видения (тепловизоров), радиостанций, генераторов, запасных частей для ремонта военной техники, автохолодильников, бензопил, палаток, спальных мешков и тому подобное. Постоянно оказывается помощь лекарственными препаратами.