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Факти / Україна / Суспільство

$20 млн витрачені на дослідження противірусної ефективності Амізону – Філя Жебровська

Фармак провів клінічні і неклінічні дослідження Амізону в авторитетних науково-дослідних інститутах і лабораторіях Німеччини, Великої Британії, Чехії, Нідерландів, Швейцарії та США, витративши $20 млн.

$20 млн витрачені на дослідження противірусної ефективності Амізону – Філя Жебровська

Про це в інтерв’ю Leadership Journey розповіла акціонер і керівник компанії Фармак Філя Жебровська.

Вона зазначила, що компанія давно впроваджує передові для фармвиробництва стандарти якості.

– Щоб розвиватися, треба переходити на міжнародні стандарти якості. У кінці 90-х уряд Німеччини в рамках програми UNICUM виділив кошти для українських підприємств на створення інфраструктури управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO 9000.

Саме в рамках цієї програми на Фармак вперше в Україні була розроблена і впроваджена система управління якістю, в яку були інтегровані стандарти GMP, – підкреслила Філя Жебровська.

Крім того, компанія Фармак послідовно розвиває дослідницький напрямок, проводячи випробування препаратів з метою виявлення їхньої ефективності.

– У кінці 90-х Фармак тісно співпрацював з Харківським Державним науковим центром лікарських засобів та Інститутом фармакології і токсикології, який дуже багато розробляв ліків, які є антидотом для бактеріологічної зброї. Наприклад, наш противірусний препарат Амізон розроблений саме цим інститутом, – зазначила Філя Жебровська.

Нагадаємо, волонтери компанії Фармак Жебровської зібрали понад 800 тис. гривень на потреби армії.

Фото: Leadership Journey

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