Фармак провів клінічні і неклінічні дослідження Амізону в авторитетних науково-дослідних інститутах і лабораторіях Німеччини, Великої Британії, Чехії, Нідерландів, Швейцарії та США, витративши $20 млн.

Про це в інтерв’ю Leadership Journey розповіла акціонер і керівник компанії Фармак Філя Жебровська.

Вона зазначила, що компанія давно впроваджує передові для фармвиробництва стандарти якості.

– Щоб розвиватися, треба переходити на міжнародні стандарти якості. У кінці 90-х уряд Німеччини в рамках програми UNICUM виділив кошти для українських підприємств на створення інфраструктури управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO 9000.

Саме в рамках цієї програми на Фармак вперше в Україні була розроблена і впроваджена система управління якістю, в яку були інтегровані стандарти GMP, – підкреслила Філя Жебровська.