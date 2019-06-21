21 участник проекта Новые лидеры вошел в списки политических партий на парламентских выборах в 2019 году.
Участники проекта Новые лидеры на ICTV попали в списки таких политических партий как Голос, Слуга народа, Гражданская позиция и Сила людей.
Кроме того, к партии Голос присоединились члены Отборочного комитета Ярослав Юрчишин и Тамила Ташева, а также ведущий первого сезона Новых лидеров Сергей Притула.
В политические партии попали такие участники проекта:
- Сергей Замидра (Голос);
- Ростислав Зауральский (Голос);
- Владимир Гергелюк (Голос);
- Иван Емельян (Голос);
- Иван Вережак (Голос);
- Алла Квач (Голос);
- Тарас Шкитер (Голос);
- Валентина Ведровская (Голос);
- Сергей Кузьминых (Слуга народа);
- Егор Чернев (Слуга народа);
- Дмитрий Наталуха (Слуга народа);
- Марьян Заблоцкий (Слуга народа);
- Павел Фролов (Слуга народа);
- Алексей Коба (Гражданская позиция);
- Андрей Юсов (Гражданская позиция);
- Руслан Калинин (Гражданская позиция);
- Максим Бородин (Сила людей);
- Юрий Бова (Сила людей);
- Денис Тарасов (Сила людей);
- Денис Ващук (Сила людей);
- Владимир Шматько (Сила людей).
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Одной из целей проекта Новые лидеры является продвижение необходимости участия представителей нового поколения в политике.
К слову, 27 мая проект Новые лидеры завершил проверку голосов 25 самых популярных лидеров.