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Факты / Украина

21 участник проекта Новые лидеры попал в список политических партий

21 участник проекта Новые лидеры вошел в списки политических партий на парламентских выборах в 2019 году.

Нові лідери

Участники проекта Новые лидеры на ICTV попали в списки таких политических партий как Голос, Слуга народа, Гражданская позиция и Сила людей.

Кроме того, к партии Голос присоединились члены Отборочного комитета Ярослав Юрчишин и Тамила Ташева, а также ведущий первого сезона Новых лидеров Сергей Притула.

В политические партии попали такие участники проекта:

  • Сергей Замидра (Голос);
  • Ростислав Зауральский (Голос);
  • Владимир Гергелюк (Голос);
  • Иван Емельян (Голос);
  • Иван Вережак (Голос);
  • Алла Квач (Голос);
  • Тарас Шкитер (Голос);
  • Валентина Ведровская (Голос);
  • Сергей Кузьминых (Слуга народа);
  • Егор Чернев (Слуга народа);
  • Дмитрий Наталуха (Слуга народа);
  • Марьян Заблоцкий (Слуга народа);
  • Павел Фролов (Слуга народа);
  • Алексей Коба (Гражданская позиция);
  • Андрей Юсов (Гражданская позиция);
  • Руслан Калинин (Гражданская позиция);
  • Максим Бородин (Сила людей);
  • Юрий Бова (Сила людей);
  • Денис Тарасов (Сила людей);
  • Денис Ващук (Сила людей);
  • Владимир Шматько (Сила людей).

Читайте: Новые лидеры 2 сезон: кто вошел в состав Отборочного комитета

Одной из целей проекта Новые лидеры является продвижение необходимости участия представителей нового поколения в политике.

К слову, 27 мая проект Новые лидеры завершил проверку голосов 25 самых популярных лидеров.

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