21 участник проекта Новые лидеры вошел в списки политических партий на парламентских выборах в 2019 году.

Участники проекта Новые лидеры на ICTV попали в списки таких политических партий как Голос, Слуга народа, Гражданская позиция и Сила людей.

Кроме того, к партии Голос присоединились члены Отборочного комитета Ярослав Юрчишин и Тамила Ташева, а также ведущий первого сезона Новых лидеров Сергей Притула.

В политические партии попали такие участники проекта:

Сергей Замидра (Голос);

Ростислав Зауральский (Голос);

Владимир Гергелюк (Голос);

Иван Емельян (Голос);

Иван Вережак (Голос);

Алла Квач (Голос);

Тарас Шкитер (Голос);

Валентина Ведровская (Голос);

Сергей Кузьминых (Слуга народа);

Егор Чернев (Слуга народа);

Дмитрий Наталуха (Слуга народа);

Марьян Заблоцкий (Слуга народа);

Павел Фролов (Слуга народа);

Алексей Коба (Гражданская позиция);

Андрей Юсов (Гражданская позиция);

Руслан Калинин (Гражданская позиция);

Максим Бородин (Сила людей);

Юрий Бова (Сила людей);

Денис Тарасов (Сила людей);

Денис Ващук (Сила людей);

Владимир Шматько (Сила людей).

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Одной из целей проекта Новые лидеры является продвижение необходимости участия представителей нового поколения в политике.

К слову, 27 мая проект Новые лидеры завершил проверку голосов 25 самых популярных лидеров.