PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

21 учасник проекту Нові лідери потрапив в список політичних партій

21 учасник проекту Нові лідери увійшов до списків політичних партій на парламентських виборах у 2019 році.

Нові лідери

Учасники проекту Нові лідери на ICTV потрапили до списків таких політичних партій як Голос, Слуга народу, Громадянська позиція і Сила людей.

Крім того, до партії Голос долучилися члени Відбіркового комітету Ярослав Юрчишин і Таміла Ташева, а також ведучий першого сезону Нових лідерів Сергій Притула.

У політичні партії потрапили такі учасники проекту:

  • Сергій Замідра (Голос);
  • Ростислав Зауральский (Голос);
  • Володимир Гергелюк (Голос);
  • Іван Омелян (Голос);
  • Іван Вережак (Голос);
  • Алла Квач (Голос);
  • Тарас Шкітер (Голос);
  • Валентина Ведровська (Голос);
  • Сергій Кузьміних (Слуга народу);
  • Єгор Чернєв (Слуга народу);
  • Дмитро Наталуха (Слуга народу);
  • Мар’ян Заблоцький (Слуга народу);
  • Павло Фролов (Слуга народу);
  • Олексій Коба (Громадянська позиція);
  • Андрій Юсов (Громадянська позиція);
  • Руслан Калінін (Громадянська позиція);
  • Максим Бородін (Сила людей);
  • Юрій Бова (Сила людей);
  • Денис Тарасов (Сила людей);
  • Денис Ващук (Сила людей);
  • Володимир Шматько (Сила людей).

Читайте: Нові лідери 2 сезон: хто увійшов до складу Відбіркового комітету

Однією з цілей проекту Нові лідери є просування необхідності участі представників нового покоління у політиці.

До слова, 27 травня проект Нові лідери завершив перевірку голосів 25 найпопулярніших лідерів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зменшення популярності куріння: ідея Дмитра Купири у Нових лідерах 2
Зупинити тортури в дитбудинках і тюрмах – проект Гатіятулліна на Нових лідерах 2
Створити в Україні систему військової юстиції: Тетяна Блистів у Нових лідерах 2
Стартапи у територіальних громадах – проект Павла Рижія на Нових лідерах 2
Зміни у судовій системі – програма Ірини Шиби у Нових лідерах 2
Проект Бадікова у Нових лідерах 2: чат-бот, який інформує про стан здоров’я
Мережа реабілітаційних центрів для ветеранів: проект Сергія Кузьміних у Нових лідерах 2
Безкоштовне лікування онкохворих в Україні – проект Назара Тодоріва у Нових лідерах 2
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка