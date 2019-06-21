21 учасник проекту Нові лідери увійшов до списків політичних партій на парламентських виборах у 2019 році.

Учасники проекту Нові лідери на ICTV потрапили до списків таких політичних партій як Голос, Слуга народу, Громадянська позиція і Сила людей.

Крім того, до партії Голос долучилися члени Відбіркового комітету Ярослав Юрчишин і Таміла Ташева, а також ведучий першого сезону Нових лідерів Сергій Притула.

У політичні партії потрапили такі учасники проекту:

Сергій Замідра (Голос);

Ростислав Зауральский (Голос);

Володимир Гергелюк (Голос);

Іван Омелян (Голос);

Іван Вережак (Голос);

Алла Квач (Голос);

Тарас Шкітер (Голос);

Валентина Ведровська (Голос);

Сергій Кузьміних (Слуга народу);

Єгор Чернєв (Слуга народу);

Дмитро Наталуха (Слуга народу);

Мар’ян Заблоцький (Слуга народу);

Павло Фролов (Слуга народу);

Олексій Коба (Громадянська позиція);

Андрій Юсов (Громадянська позиція);

Руслан Калінін (Громадянська позиція);

Максим Бородін (Сила людей);

Юрій Бова (Сила людей);

Денис Тарасов (Сила людей);

Денис Ващук (Сила людей);

Володимир Шматько (Сила людей).

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Однією з цілей проекту Нові лідери є просування необхідності участі представників нового покоління у політиці.

До слова, 27 травня проект Нові лідери завершив перевірку голосів 25 найпопулярніших лідерів.