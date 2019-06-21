21 учасник проекту Нові лідери увійшов до списків політичних партій на парламентських виборах у 2019 році.
Учасники проекту Нові лідери на ICTV потрапили до списків таких політичних партій як Голос, Слуга народу, Громадянська позиція і Сила людей.
Крім того, до партії Голос долучилися члени Відбіркового комітету Ярослав Юрчишин і Таміла Ташева, а також ведучий першого сезону Нових лідерів Сергій Притула.
У політичні партії потрапили такі учасники проекту:
- Сергій Замідра (Голос);
- Ростислав Зауральский (Голос);
- Володимир Гергелюк (Голос);
- Іван Омелян (Голос);
- Іван Вережак (Голос);
- Алла Квач (Голос);
- Тарас Шкітер (Голос);
- Валентина Ведровська (Голос);
- Сергій Кузьміних (Слуга народу);
- Єгор Чернєв (Слуга народу);
- Дмитро Наталуха (Слуга народу);
- Мар’ян Заблоцький (Слуга народу);
- Павло Фролов (Слуга народу);
- Олексій Коба (Громадянська позиція);
- Андрій Юсов (Громадянська позиція);
- Руслан Калінін (Громадянська позиція);
- Максим Бородін (Сила людей);
- Юрій Бова (Сила людей);
- Денис Тарасов (Сила людей);
- Денис Ващук (Сила людей);
- Володимир Шматько (Сила людей).
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Однією з цілей проекту Нові лідери є просування необхідності участі представників нового покоління у політиці.
До слова, 27 травня проект Нові лідери завершив перевірку голосів 25 найпопулярніших лідерів.