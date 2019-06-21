Партия Слуга Народа рассчитывает получить 226 мандатов в Верховной Раде.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия Слуга народа рассчитывает получить 226 мандатов после выборов в парламент.

– Наша цель – монокоалиция. Это возможность взять на себя полную ответственность и не прятаться за партнерами. Любая коалиция – это кулуарные договоренности, распределение должностей по квотному принципу, а не профессиональному, – сказал Стефанчук.

Он добавил, что коалиция в парламенте выполняет функции формирования правительства и контроля его деятельности.

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Также стало известно, что партия Слуга народа подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков.

Сейчас нет информации о кандидатах от партии в одномандатных избирательных округах.

К слову, Конституционный суд признал законным назначение внеочередных парламентских выборов.

Источник: Фокус